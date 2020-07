Por isso, comparativamente com o ano anterior, registou-se uma diminuição de quase 90 mil provas e a maioria dos alunos (91%) participou exclusivamente com o objetivo de concorrer ao ensino superior, em contraste com os dados referentes ao ano passado, em que a maioria tinha em vista a aprovação final do secundário.

Português deixou também de ser a prova mais concorrida, uma vez que não foi obrigatória para todos os finalistas, contando com apenas 41.887 inscrições, em comparação com as mais de 77 mil do ano anterior.

O exame mais concorrido na primeira fase foi Biologia e Geologia (44.047 inscrições), seguindo-se Física e Química A (42.269), Português e Matemática A (38.669).