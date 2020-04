A responsável da UNICEF alertou que "os ganhos obtidos no aumento do acesso à educação das crianças nas últimas décadas correm o risco de serem perdidos e, nos piores casos, revertidos completamente".

David Beasley, diretor executivo do PAM, lembrou que “nos países mais pobres, as crianças costumam confiar nas escolas para a única refeição do dia, mas com muitas escolas agora fechadas por causa da covid-19, 370 milhões de crianças perderam essas refeições nutritivas, que são uma tábua de salvação para as famílias pobres".

Lembrou também o apoio à saúde que essas crianças normalmente recebem na escola, observando que "isso pode causar danos duradouros", pelo que, quando as escolas reabrem, é essencial que esses programas e serviços de saúde sejam restabelecidos, o que também pode ajudar a atrair as crianças mais vulneráveis a voltar à escola”.

Segundo estas organizações internacionais, as escolas devem observar como podem reabrir melhor - com aperfeiçoamento da aprendizagem e apoio mais abrangente para as crianças, incluindo saúde, nutrição, apoio psicossocial, instalações com água, saneamento e higiene.

À medida que os países discutem quando reabrir as escolas, a UNESCO, UNICEF e o PAM - como parte da Coligação Global de Educação - instam os governos a avaliar os benefícios da instrução em sala de aula em comparação com a aprendizagem à distância e os fatores de risco relacionados com a reabertura das escolas e frequência escolar.

Para estas organizações, as orientações a seguir devem incluir "políticas claras para abertura e encerramento de escolas durante situações de emergências de saúde pública, bem como as reformas necessárias para alargar o acesso equitativo a crianças marginalizadas e fora da escola, além de fortalecer e padronizar as práticas de aprendizagem à distância.

Ao nível do financiamento, é pedido que se analise o impacto da covid-19 na educação e se invista no fortalecimento dos sistemas educacionais.

Ao nível da segurança, deve-se garantir condições que reduzam a transmissão de doenças, salvaguardando serviços essenciais e promovendo comportamentos saudáveis. Isso inclui acesso a sabão e água limpa para a lavagem segura das mãos, procedimentos para quando os funcionários ou estudantes se sentem mal e protocolos sobre distanciamento social e boas práticas de higiene.

Quanto à aprendizagem, pede-se o recurso a práticas que compensem o tempo perdido de instrução, fortaleçam a pedagogia e desenvolvam modelos híbridos de aprendizagem, como a integração do ensino à distância.

Ao nível do bem-estar e da proteção, solicita-se que se amplie o foco no bem-estar dos alunos e se reforce a proteção das crianças através de mecanismos simples de encaminhamento e fornecimento de serviços essenciais à escola, incluindo cuidados com a saúde e alimentação escolar.

