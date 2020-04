“Na sequência dos insistentes apelos dos sócios, a APFN alerta para a dificuldade que muitas famílias poderão atravessar por não possuírem os equipamentos eletrónicos necessários ao regular funcionamento da medida, que permitam a todos os filhos acompanhar as atividades letivas nos novos moldes”, diz a associação em comunicado.

A APFN defende que “deve ser garantida a existência dos equipamentos necessários a um acesso equitativo de todos os alunos aos mesmos conteúdos e recursos pedagógicos em cenário de pandemia”.

“Com os pais em regime de teletrabalho e sem possibilidade de acompanhar os filhos, deve também ser assegurado que as tarefas solicitadas correspondem ao grau de autonomia dos alunos, bem como flexibilidade em relação ao cumprimento de prazos”, acrescenta a associação.

A APFN pede medidas urgentes, como a possibilidade de “os pais (ou um deles, mesmo estando o outro em teletrabalho) optarem pelo apoio excecional à família enquanto durar o ‘estado de emergência’ (…) que leva famílias inteiras a ficar em casa” e “ser dada a possibilidade de teletrabalho a tempo parcial, combinado com o apoio à família a tempo parcial, numa relação horária que seja acordada entre colaborador e entidade empregadora”.

“Os pais devem poder escolher entre as medidas que mais se adequem à sua situação familiar e laboral: apoio excecional à família ou teletrabalho parcial (com acordo da entidade patronal), com compensação proporcional pela segurança social", defende a associação, alertando que "de acordo com a legislação em vigor, basta um dos pais estar em teletrabalho para que deixe de ser possível o acesso ao apoio que corresponderia a 66% do seu salário, dos quais 33% são um apoio da segurança social (no quadro do apoio excecional à família)” .