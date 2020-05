Depois de dois meses encerradas devido à pandemia de COVID-19, as creches voltaram hoje a reabrir com novas regras de higienização dos espaços e distanciamento social para tentar minimizar as probabilidades de contágio do novo coronavírus.

Em declarações à Lusa, a presidente da ACPEEP, Susana Batista, fez um balanço provisório do que hoje se passou em alguns estabelecimentos: “O feedback que temos, até agora, é que acabaram por ir menos crianças do que as que tinham anunciado”.

Susana Batista deu o exemplo de um colégio, onde eram esperadas oito crianças, mas apareceram apenas cinco. “Houve uma ou outra que acabou por não ir, mas sabemos que durante a semana irá”, disse.

Alguns pais ligaram a explicar que tinham compromissos que tornavam impossível levar a criança à escola e outros admitiram que tinham adormecido, contou à Lusa.

Mas também houve famílias que, apesar de terem garantido que os seus filhos regressariam hoje, acabaram por não aparecer nem dizer nada na creche. No entanto, segundo Susana Batista, este tipo de situações “é normal durante todo o ano”.

O regresso à creche também foi vivido de forma diferente pelas diferentes crianças: “Tivemos todas as situações. Em alguns casos, houve choro por se separarem dos pais, mas noutros notou-se uma alegria imensa”.

Vejas as fotos de bebés entregues em creche do Porto

Creches fizeram levantamento de informação

Na última semana, as direções e os educadores começaram a fazer um levantamento junto das famílias para perceber quantas crianças iriam regressar esta segunda-feira, para que pudessem organizar os espaços de acordo com as orientações da Direção-Geral da Saúde (DGS).