As refeições serão distribuídas aos encarregados de educação dos alunos do escalão A da Ação Social Escolar que frequentam os jardins-de-infância e escolas do 1.º ciclo, todos os dias da semana, no formato de ‘take-away’ (em embalagens).

Para poderem usufruir deste serviço, os encarregados de educação devem contactar o serviço municipal responsável por telefone, através dos números 919 868 645 / 913 510 992 ou através do endereço de correio eletrónico: educacao.c.costa@cm-anadia.pt, até às 17:00.

"Desse contacto resultará a prestação de todos os esclarecimentos relacionados com o procedimento a adotar com vista à recolha da refeição, nomeadamente o local e o horário. Desde já se adianta que os encarregados de educação não terão necessidade de se munirem de recipientes para acondicionamento da refeição", esclarece a autarquia presidida pela independente Teresa Cardoso.

As refeições serão entregues em horários desfasados, de maneira a evitar a concentração de pessoas no local de recolha, respeitando as indicações da Direção Geral da Saúde para conter a propagação do COVID-19.

Os principais serviços da autarquia estão encerrados até dia 31 de março, data em que será efetuada uma nova avaliação da situação, tendo em conta a evolução da pandemia.

Mais informações acerca desta interrupção temporária podem ser obtidas em https://www.cm-anadia.pt/pages/811?news_id=382.