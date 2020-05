Dentro de duas semanas, os alunos do 11.º e 12. anos deverão retomar as aulas presenciais às disciplinas a que se propuseram fazer exames nacionais, o que em alguns casos significará ter aulas apenas a uma ou duas disciplinas.

No entanto, “existem muitas escolas no país, em especial no interior, que só são servidas por um autocarro de manhã cedo e outro ao fim do dia, o que vai obrigar a que os alunos passem o dia todo fora de casa”, alertou Manuel Pereira em declarações à Lusa.

Nos casos em que os alunos vivem perto das escolas não haverá problemas, mas o presidente da ANDE lembrou que existem muitas famílias que moram a muitos quilómetros de distância dos liceus, em especial no interior.

Os diretores escolares continuavam hoje a aguardar orientações do Ministério da Educação para saber como reorganizar o regresso às aulas em época de pandemia de COVID-19, que em Portugal já provocou mais de mil mortos entre mais de 25 mil infetados.

Manuel Pereira lembrou que "não será um simples retomar das aulas, mas sim um modelo totalmente diferente, com novas regras e novas formas de funcionamento”.