O confinamento imposto pela pandemia de COVID-19 está a afetar a visão das crianças um pouco por todo o mundo. Em muitos países, o impacto das restrições que têm vindo a ser implementadas na população infantil ainda não foi devidamente avaliado mas os resultados das primeiras análises dos que já o fizeram são preocupantes. Um estudo, divulgado pela publicação científica JAMA Ophthalmology, culpa a exposição excessiva a ecrãs de telemóveis, tablets, televisores e computadores e a falta de luz natural das casas.

Depois de terem conseguido a autorização dos pais para poderem observar 123.535 voluntários da localidade de Feicheng, no sul de Pequim, na China, os investigadores ficaram chocados quando descobriram que o número de crianças com menos de seis anos com miopia tinha mais do que triplicado nos quatro meses de confinamento rigoroso a que os habitantes da cidade foram obrigados entre fevereiro e maio de 2020. Os cientistas compararam os resultados obtidos com os registos oficiais de Feicheng.

A análise foi possível porque as autoridades de saúde locais possuem um registo pormenorizado dos dados médicos da população estudantil da cidade e disponibilizaram essa informação aos três investigadores, Jiaxing Wang, Ying Li e David C. Musch, que assinam o relatório final. Na população infantil acima dos nove anos, o aumento não é tão expressivo. Segundo estimativas de outros estudos internacionais, a população míope com menos de 18 anos tem vindo a aumentar e, nalguns países, já ultrapassa os 80%.