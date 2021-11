Época mágica e repleta de significado, o Natal é o momento do ano que envolve reflexão e um grande espírito de solidariedade.

Sendo esta também a altura predileta para escrever e enviar mensagens especiais para as pessoas que mais gostamos, a Zippy lança uma coleção de postais colecionáveis no âmbito da Coleção Imaginária.

Com o apoio da Fundação do Gil, a marca portuguesa convidou três crianças da Casa do Gil para criarem um desenho sobre a temática do Natal.

Estes desenhos ganharam vida e são o rosto dos três postais que são oferecidos na compra de uma peça da Coleção Imaginária nas lojas físicas Zippy.

A coleção inclui meias (1€), cachecol (2€), boné (5€), babygrow (10€), mochila (15€), sapatilhas (20€), vestido (25€) e blusão (30€) - tudo peças imaginárias! – e 100% das vendas líquidas revertem para a construção da Clínica do Gil.

Inspirada nos amigos imaginários das crianças, uma realidade muito comum entre os mais novos, a Coleção Imaginária apresenta peças que efetivamente não existem e foi criada com o objetivo de ajudar a tornar a Clínica do Gil uma realidade.

Cada vez mais perto da meta, na medida em que mais de metade do valor já foi angariado com o apoio de todos, esta é mais uma oportunidade de envolver a comunidade num tema tão importante e tornar o Natal de milhares de crianças ainda mais especial.

créditos: Zippy x Fundação do Gil

Filipa Bello, Head of Brand & Creative da Zippy partilha que “se o Natal é uma época que envolve um maior sentimento de solidariedade, é também o momento perfeito para agradecer. É com grande orgulho que chegamos a esta altura do ano com mais de metade do valor necessário alcançado e isto só foi possível com o contributo de todos. Desde o primeiro dia que a Coleção Imaginária teve um propósito muito maior do que o comercial".

"A Zippy quis ser um agente ativo e desafiar a sociedade a falar sobre temas que nem sempre são fáceis, mas que não podem ficar esquecidos debaixo da almofada. Acreditamos cada vez mais que é urgente falar sobre saúde mental infantil e fazer o que está ao nosso alcance para erguer a Clínica do Gil, confiantes de que ajudará tantas crianças e famílias. E mantemos a nossa convicção de que faz muito mais sentido fazê-lo com o apoio de toda a comunidade. Esperamos que as caixas de correio de todo o país (e quem sabe além fronteiras) se encham dos postais mais especiais e que foram desenhados com tanto carinho. Que as pessoas os utilizem para transmitir mensagens repletas de sentimento”, acrescenta a responsável.

A Clínica do Gil é o projeto de Desenvolvimento Infantil da Fundação do Gil, que tem a ambição de promover a saúde mental infantil, e acompanhar crianças e famílias com dificuldades de integração social devido a problemas do foro físico, emocional ou comportamental.

Localizada no jardim da Fundação do Gil, em Lisboa, disponibilizará terapias nas áreas da Psicologia Clínica, Psicopedagogia, Terapia da Fala, Educação Especial, Terapia Ocupacional e Terapia das Artes.

Este é mais um momento em que a Zippy e a Fundação do Gil se juntam para dar voz a esta problemática, sensibilizando as famílias para estarem atentas a todos os detalhes e falarem sobre as emoções de forma natural e positiva, contribuindo para um desenvolvimento saudável das crianças.

“A Fundação do Gil partilha o mesmo sentimento de orgulho e satisfação ao perceber que estamos cada vez mais perto de conseguir tornar a Clínica do Gil uma realidade. Foi maravilhoso ver a dedicação que os três meninos da Casa do Gil colocaram na criação dos desenhos para os postais e a felicidade que sentem por saber que várias famílias os vão ter nas suas casas este Natal", refere Patrícia Boura, Presidente Executiva da Fundação do Gil.

"Agradecemos a todos os que contribuíram até agora e esperamos que tantos outros se juntem a nós no “pequeno” percurso que ainda nos falta percorrer. Da nossa parte asseguramos que faremos tudo o que está ao nosso alcance para proporcionar maior qualidade de vida às famílias e crianças. Portugal é o 2º país da Europa com maior prevalência de doenças psiquiátricas e mais de 50% das doenças mentais desenvolvem-se na adolescência. É preciso intervir precocemente para mudar esta realidade e a Fundação do Gil assume o compromisso de contribuir activamente para essa mudança", conclui.

A Coleção Imaginária encontra-se ainda disponível em zippyonline.com.