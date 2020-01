Com cartazes onde se podia ler “obras sim, amianto não”, os jovens gritaram palavras de ordem ao longo dos cerca de dois quilómetros entre a vila de Camarate e a escola denunciando as condições em que estudam.

“O amianto mata”, “Perigo amianto” e “A escola precisa de ajuda” eram alguns dos cartazes empunhados pelos jovens e encarregados de educação com a frase “Os pais de Camarate não podem esperar. O amianto tem de acabar” a encabeçar a marcha do movimento.

“É um grito de alerta. Já há nove anos devia ter sido feita a remoção do amianto, assim o diz a lei, e, nestes nove anos, nenhum Governo foi capaz de fazer a intervenção de fundo nas escolas”, disse à Lusa o presidente da Associação de Pais do Agrupamento D. Nuno Álvares Pereira, Ricardo Oliveira.

De acordo com o representante dos pais, o Ministério da Educação “responde sempre que a escola está contemplada no plano de intervenção”, mas até agora “nada aconteceu”, numa escola com pavilhões “há quase 40 anos em estado provisório, que passaram a definitivo”.

“O amianto é a ponta do icebergue pois o resto das condições da escolas são muito degradadas e contém igualmente materiais que prejudicam a saúde de quem nela trabalha e estuda”, frisou Ricardo Oliveira.

Já André Julião, do Movimento Escolas Sem Amianto, sublinhou estar em causa “uma escola extremamente degradada, com pavilhões de madeira em péssimo estado, degradados há mais de 30 anos”.