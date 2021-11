“Família Segura” é a mais recente campanha da empresa de cibersegurança Kaspersky, que tem como principal objetivo sensibilizar pais e crianças para os perigos do mundo online, e ensinar os mais pequenos a lidarem com possíveis ameaças que encontram quando navegam na Internet.

Vivemos num mundo em constante evolução, principalmente no que se refere a novas tecnologias. É o caso da Internet, um espaço que ganhou em importância e versatilidade, favorecendo o aparecimento de novas formas de interação e comunicação.

No entanto, a Internet é também um campo de ação para cibercriminosos e, os riscos associados a plataformas online não param de aumentar.

Neste sentido, os membros mais jovens da família são os mais vulneráveis, tornando-se um "alvo fácil" para as atividades criminosas. Por esta razão, a Kaspersky lança esta campanha com o objetivo de sensibilizar as gerações mais jovens para os perigos que existem na Internet, e como podem detetá-los e evitá-los.

Esta campanha da Kaspersky, é direcionada para crianças entre os 6 e os 9 anos, e visa alertar e sensibilizar para os perigos do mundo online e proporcionar uma forma didática e divertida de explicar aos mais pequenos que cuidados devem ter quando estão no mundo digital.

Esta iniciativa da Kaspersky é composta por dois momentos distintos:

Numa primeira fase, a campanha arranca em formato digital no dia 14 de novembro, com a leitura online da história “Kasper, Sky e o Urso Verde” por parte da atriz, influenciadora e parceira desta ação, Sofia Correia.

Esta história conta a aventura de dois amigos e o seu urso de peluche, Midori que, entre jogos e outras atividades online, garante a segurança online de Kasper e Sky, alertando-os para os perigos da Internet e passando-lhes importantes ensinamentos.

Sofia Correia, atriz e influenciadora digital, comenta que “Os livros são portas que se abrem para a descoberta e uma ponte ótima entre adultos e crianças para falar de assuntos importantes! O Kasper, a Sky e o Urso Verde é uma história que fala do bullying e dos perigos da internet. Uma forma divertida para falar destes temas.”

Numa segunda fase, a campanha da Kaspersky vai chegar a várias escolas do país para, com o apoio da companhia de teatro Cativar, dar vida às personagens desta aventura e promover a encenação da história através de uma peça de teatro vocacionada para crianças.

Para Alfonso Ramírez, Diretor Geral da Kaspersky Ibéria, “Com o tempo crescente que os mais jovens passam online, a oferta cada vez maior de plataformas de pesquisa, interação, jogos, entre outros, torna-se difícil assegurar que as crianças não estão expostas a perigos reais, e que estão seguras online. É essencial apostarmos na formação e sensibilização de toda a sociedade - pais, crianças, escolas e instituições – e promovermos mecanismos que ensinem e motivem os mais pequenos a protegerem-se online”.

A primeira iniciativa da Campanha “Família Segura” da Kaspersky aconteceu no passado dia 14 de novembro, com o storytelling na página oficial de Instagram de Sofia Correia.

A segunda fase da campanha está programada para o princípio de 2022, data em que a companhia de teatro Cativar vai dar vida a Kasper, Sky e Midori, em várias escolas espalhadas pelo país.