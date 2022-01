Com o aleitamento materno como tema central, a marca Chicco desenvolve uma campanha pensada para todas as mães, como forma de celebrar esta fase tão desafiante e especial entre a mãe e o bebé.

A nova campanha, com o conceito A Chicco confia na mãe, quer posicionar a marca junto das mães, das suas alegrias e desafios, qualquer que seja a sua escolha no que à amamentação diz respeito.

Filipa Remígio, Marketing and Sales Director da Artsana Portugal, refere que “Sabemos que o leite materno é a forma ideal de alimentação para todos os recém-nascidos, trazendo benefícios mútuos para a mãe e para o bebé. A OMS recomenda o aleitamento materno em exclusivo até aos 6 meses do bebé. Mas também sabemos que, para algumas mulheres, o aleitamento pode não ser uma experiência simples. Enquanto marca especialista no bebé e dedicada à família, queremos posicionar-nos junto das mães nesta fase tão marcante e ajudar a trazer-lhes alguma tranquilidade e toda a informação possível. As mães confiam em nós e a Chicco confia nas mães e nas suas escolhas.”

Para suportar o lançamento desta mensagem tão poderosa, pode ser visto nas redes sociais da marca um vídeo, e a marca pensou numa programação especial para os próximos meses, que inclui workshops online gratuitos para mães (e pais) sobre amamentação. E, refere Filipa Remígio, “a Chicco não vai ficar por aqui: continuaremos na missão de apoiar, informar e ajudar as mulheres na sua escolha de amamentação. Traremos muitas novidades nesta área ao longo de 2022.”

A campanha surge depois de, em 2021, a marca ter dado vida a 15 cantinhos de amamentação em hospitais por todo o País, a propósito dos 15 anos do projeto de responsabilidade social, CHICCO DÁ VIDA.

A campanha surge no seguimento do reposicionamento da marca #parentmore e alinhada com a mensagem de empoderamento feminino da campanha global #mãeEmuitomais.