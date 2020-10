As escolas beneficiadas vão ser as escolas básicas do 2.º e 3.º ciclos (EB 2,3) de Aradas, Oliveirinha, Cacia e Eixo.

De acordo com fonte municipal, o valor base do concurso público será de 783.340 euros e a Câmara pretende apresentar até ao final do mês a candidatura das obras ao programa Centro 2020, que pode financiar em 100 por centro este tipo de ações de qualificação.

“Esta é uma obra muito importante para a garantia da segurança e saúde das Comunidades Escolares”, salienta a autarquia em nota de imprensa.

No início de julho, o governo havia anunciado a abertura de linhas de financiamento para a retirada de amianto em 578 escolas por parte dos municípios, no valor de 60 milhões de euros, para todo o país, sendo o financiamento, a 100%, assegurado por fundos europeus.

A utilização de fibras de amianto foi proibida em Portugal em 2005 e a sua remoção dos estabelecimentos de ensino tem sido gradual.