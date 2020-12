Este Natal, movido pelo desejo de apoiar a comunidade e criar um sentido de solidariedade e partilha, o The Therapist convida cada um de nós a oferecer uma refeição a quem mais precisa com os cabazes de Natal solidários.

Ao comprar este cabaz solidário — já disponível no site do The Therapist — o valor do mesmo é convertido em comida para as famílias de Alcântara (Lisboa), freguesia na qual o Therapist está inserido.

O valor do cabaz solidário do The Therapist vai dos € 20 aos € 60. Cada pessoa pode escolher o valor a oferecer, e após a compra, é enviado um voucher representativo do cabaz adquirido.

Depois da entrega dos bens alimentares, é enviada uma fotografia da entrega dos mesmos.