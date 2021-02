No âmbito da sua missão de inclusão, a icónica marca de bonecas volta a celebrar a diferença e a representar a diversidade com uma nova linha de Fashionistas que inclui, pela primeira vez, um Ken numa cadeira de rodas, outro com cabelo afro e uma Barbie de pele mais clara com vitiligo.

O packaging sofreu também alterações, com a introdução de um saco reutilizável para as crianças guardarem e transportarem as bonecas de uma forma mais prática.

Com mais de 175 looks - que incluem diferentes tons de pele, cor de olhos e cabelos, e tipos de corpo - a Fashionistas é a linha da marca que oferece mais diversidade, crescendo ano após ano com o intuito de promover a igualdade e a aceitação.

Na coleção deste ano estão incluídos os seguintes lançamentos:

Ken com cadeira de rodas

Com o amor manifestado pelos fãs da Barbie, pela boneca numa cadeira de rodas, a marca decidiu lançar, pela primeira vez, um Ken numa cadeira de rodas. Adicionalmente, expandiu a gama com a introdução de dois looks renovados da Barbie numa cadeira de rodas, que vem agora com acessórios, como uma mala e uns óculos de sol ou brincos, bem como uma rampa que é compatível com a Barbie Dreamhouse.

A boneca com cadeira de rodas foi a 2ª boneca mais popular no mundo, entre os dez Fashionistas mais vendidos em 2020.

Ken with rooted hair

No ano passado, o Ken surgiu, pela primeira vez, com cabelo afro comprido, e agora, em 2021, dão continuidade ao look com um Fashionista de pele negra e com afro. O Ken com o cabelo afro comprido foi o 2º mais popular do mundo, entre os Ken Fashionistas mais vendidos.

Barbie com vitiligo

Em 2020, a Barbie apresentou uma boneca com vitiligo na linha principal de bonecas para permitir que as crianças contassem ainda mais histórias do que veem no mundo. A boneca com vitiligo foi um dos cinco campeões de vendas da gama Fashionistas nos Estados Unidos da América, o ano passado. Globalmente ficou entre os 10 primeiros.

Em 2021, a marca decidiu expandir a oferta e incluir uma boneca com vitiligo com um tom de pele mais claro, enquanto continua a redefinir o que significa “parecer uma Barbie”.

"Eleita a melhor marca de brinquedos de 2020, a Barbie é hoje mais relevante do que nunca. Com a linha Fashionistas assumimos a missão de refletir melhor o mundo à nossa volta, expondo as crianças a bonecas com diferentes características. Estamos orgulhosos por oferecer uma gama ainda mais ampla, para que mais crianças se revejam nela”, afirma Lisa McKnight, Vice Presidente Senior e Global Head of Barbie and Dolls, da Mattel.