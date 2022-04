A arte do "saber fazer" trabalhos feitos à mão está, cada vez mais, a perder-se, infelizmente. Com o objetivo de querer contribuir para contrariar esta tendência, de se vir a perder o conhecimento que antes era “naturalmente” transmitido no contexto familiar, Paula Azevedo decidiu criar um projeto que lhe permitisse trabalhar com jovens, acreditando que estas atividades lhes trazem benefícios à saúde e ao seu desenvolvimento mental.

Nasceu, assim, o pulaa Atelier, um projeto de formação em trabalhos manuais destinado a crianças e jovens entre os 8 e os 17 anos, onde se procura desenvolver a sua auto confiança, paciência, e melhores capacidades motoras, através de aulas de Costura, Tricô e Croché.

Com estas três disciplinas base, o propósito do Atelier é iniciar estes jovens num processo onde a criatividade e a capacidade de fazer são altamente incentivadas, numa lógica de “aprender fazendo”, dando-lhes a oportunidade de virem a desenvolver a capacidade de valorizar outros aspetos do seu dia a dia, diferentes do que lhes é habitual, no contexto do “espírito deste tempo” que vivemos.

créditos: pulaa Atelier

Em Costura procura-se desenvolver a auto confiança, paciência, e melhores capacidades motoras. Ensina-se a coser à mão, a familiarizar-se com a máquina de costura e a resolver alguns problemas comuns, de modo a que venham a ter a autonomia de desenvolver projectos simples. No final de cada sessão levam para sua casa algo útil e de que gostem, realizado por eles próprios.

Em Tricô e Croché aprende-se a dar os primeiros passos: como começar um trabalho, os pontos básicos, como rematar e algumas técnicas mais avançadas que, dando largas à imaginação, permitem fazer uma quantidade enorme de peças.

créditos: pulaa Atelier

Com a intenção de ir mais além da aprendizagem técnica de cada uma das disciplinas per si, outro dos objetivos do pulaa Atelier é proporcionar a formação em trabalhos manuais de Scrapbooking, como parte do desenvolvimento de um processo de geração de ideias que permita criar peças, recorrendo a uma ou mais das técnicas aprendidas, mas sempre no âmbito do “têxtil”.

créditos: pulaa Atelier

Neste Scrapbooking trabalha-se por projeto, orientado por um tema que pode ser pintura, fotografia ou outro, recorrendo a diversos tipos de suportes e materiais. A partir daqui, a concretização das ideias de cada aluno pode fazer uso das aprendizagens anteriores, explorando outras técnicas variadas como colagens, bordado, feltragem, tecelagem, estampagem e tingimento, entre outros.

Em todas as áreas, sempre que possível, são incluídos conceitos ligados à sustentabilidade do meio como o up-cycling, re-cycling, e mending.

Como incentivo e complemento às aulas do Atelier, foram ainda desenvolvidos alguns produtos que se encontram à venda na Livraria Barata, em Lisboa: kits de materiais (Costura) e (Tricot e Crochet); kits DIY de projetos de costura (com vale de desconto de 20% na inscrição em aulas) (Estojo), (Tote Bag) e (Saco de atilhos) e vales “presente” de workshops em Costura (49€) ou Tricot e Crochet (45€).