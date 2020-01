A AFID criou um calendário com o tema “espírito Olímpico e Paralímpico” no qual aparecem ilustradas 12 das modalidades que estarão representadas em Tóquio, aquando dos Jogos.

Assentado no espírito Olímpico “CITUS” – mais rápido, “ALTIUS” – mais alto e “FORTIUS” mais forte, o projeto da Fundação AFID Diferença representa no seu calendário Boccia, Salto em comprimento, Salto com vara, Halterofilismo, Natação – estafeta -, Natação Sincronizada, Rugby, Atletismo – maratona -, Judo, Boxe e Ténis.

Protagonizado por clientes e colaboradores da Fundação, a AFID, pretende, com isto, associar-se à valorização do desporto de forma a homenagear o espírito Olímpico e Paralímpico, cujo lema - Citus, Altius e Fortius - foi proposto por Pierre de Coubertin, Fundador dos Jogos Olímpicos da Era Moderna durante a criação do Comité Olímpico Internacional, em 1894, e introduzido nos Jogos de Paris em 1924.

O presidente do Conselho de Administração da Fundação AFID Diferença, Domingos Rosa, conta que “o desporto para Pessoas com Deficiência foi concebido inicialmente como uma experiência clínica”, mas que atualmente “é visto de uma forma diferente, isto é, o seu alcance vai além da terapia. Hoje o desporto contribui para a (re)integração da Pessoas com Deficiência na comunidade, assumindo o conceito de Normalização.”, acrescentando ainda que o desporto surge como uma “forma positiva de integração é a competição entre atletas com e sem Deficiência, criando motivação extra para a prática desportiva, sendo este o aspeto mais importante para a obtenção de boas performances; ao estar motivado o valor terapêutico, psicológico e o conceito de normalização estão implícitos”.

Com a ideia base das imagens, Paulo Castanheira, fotógrafo do calendário, explica que “este ano foi para dar voz aos cuidadores e utentes de todas as valências da Fundação AFID Diferença. Em 2020 realizam-se os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, em Tóquio, cujo ideal é enaltecer a amizade, a excelência, o respeito, bem como a determinação, a coragem, a igualdade e a inspiração.”.

O calendário solidário de 2020 está disponível na sede da Instituição e através do site, por um valor simbólico de 1€ (euro) e uma edição especial de parede com um custo de 1,5€ (euro).