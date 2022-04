No dia em que o bebé nasce, as dúvidas multiplicam-se. Foram nove meses de preparação para esta viagem, que é a maternidade, e, afinal, com a descoberta, dia após dia, deste mundo novo, feito de instintos e experiências constantes, há ainda questões por esclarecer.

Tantas vezes é esta a sensação, quando se é pai ou mãe pela primeira vez, que as Conversas com Barriguinhas dedicam as próximas sessões, dos dias 26 e 28 de abril, às 17h00, às dúvidas que podem surgir nos primeiros dias pós-parto.

Também os bebés se têm de ajustar a toda uma nova realidade, que é a vida fora do conforto da barriga da mãe. A pensar nisso, no dia 26 de abril, a enfermeira Conceição Santa-Martha aborda as mudanças que ocorrem a nível cardiovascular, respiratório e térmico durante a adaptação do recém-nascido à vida extrauterina.

A especialista em Saúde Materna e Obstetrícia vai ainda desenvolver o tópico da clampagem tardia do cordão umbilical, das vantagens deste procedimento defendido pela Organização Mundial da Saúde, e da sua compatibilidade com a colheita de sangue do cordão umbilical do bebé.

Este evento conta também com a presença da osteopata especialista em Pediatria, Sofia Soares, da Fisiokids, que explicará as mais-valias da osteopatia nos primeiros tempos de vida. Em qualquer tipo de parto, o bebé está sempre sujeito a diversas pressões, quer externas quer internas, que podem afetá-lo. Consultar um osteopata para uma avaliação física pode ser útil para a saúde do recém-nascido e evitar dificuldades futuras.

Já na sessão do dia 28 de abril, a amamentação é tema de conversa com a enfermeira Gisélia Machado, especialista em Saúde Materna e Obstetrícia, que vai dar a conhecer soluções para os pequenos problemas que podem surgir ao amamentar, desde lesões nos mamilos à produção insuficiente de leite.

E para esclarecer os pais e afastar quaisquer dúvidas que possam surgir sobre o regime de proteção da parentalidade, a advogada Carla Figueiredo também vai participar na sessão do dia 28 de abril. A jurista vai explicar os direitos dos pais e partilhar conselhos úteis, quer seja sobre o subsídio parental inicial exclusivo do pai ou da mãe, a duração, os prazos, ou os formulários e documentos necessários.

