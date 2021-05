A Academia Mamãs sem Dúvidas junta vários especialistas em saúde materna, no próximo dia 17 de maio, entre as 18h e as 20h, para mais uma edição “Especial Grávida” dedicada aos primeiros socorros pediátricos e à fisiologia do trabalho de parto. Este é um evento 100% online que se dirige a futuras mamãs.

A 8.ª edição do “Especial Grávida” pretende ajudar as gestantes a esclarecer as suas dúvidas sobre três grandes temas inerentes à chegada de um bebé:

- “Primeiros Socorros Pediátricos”, contando com os conselhos da Enfermeira Paula Brito e da Enfermeira Alzira Morim, ambas especialistas em saúde materna e obstetrícia, que vão explicar quais os procedimentos em caso de situações de emergência ou acidentes que possam ocorrer com o bebé.

- “Células Estaminais: vale a pena guardar?”, com a participação de Ana Silva, formadora no laboratório português de criopreservação BebéVida, que vai explicar as potencialidades terapêuticas dos tecidos e células estaminais do recém-nascido.

- “Fisiologia do Trabalho de Parto: quando devo ir ao hospital?”, com as recomendações da Enfermeira Alice Araújo, especialista em Saúde Materna e Obstetrícia e fundadora do projeto Momentos de Ternura, sobre os aspetos a ter em consideração quando se aproxima o momento do parto.

A inscrição neste evento é gratuita aqui, mas obrigatória.