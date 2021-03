Este livro nasce de uma conversa entre duas amigas: uma recém-mãe e uma médica da área da Psiquiatria.

Das suas experiências pessoais e profissionais, Margarida Albuquerque e Gisela Guedes sentiram que faltava falar honestamente sobre o lado emocional e, por vezes, menos cor-de-rosa da maternidade.

Testemunho de uma mãe:

E pouco a pouco, desaparecemos. Desaparece a nossa identidade, desaparece a nossa vontade, desaparece o nosso tempo. (…) Tudo o que pensamos, comemos, vestimos, falamos, tem como epicentro o bebé e as suas necessidades. Há que encontrar o nosso Eu na aventura da maternidade.

Em "O Lado Emocional da Maternidade", as autoras mostram-lhe como superar as dificuldades do período de gestação e dos meses que se seguem ao parto, que são difíceis, complexos e repletos de desafios.

Neste guia, vai encontrar:

- Dicas para perceber se está pronta para engravidar;

- Conselhos para compreender e enfrentar os desafios emocionais

de cada trimestre da gravidez;

- As mudanças psicológicas expectáveis durante a gravidez e o pós-parto;

- Os sinais de alarme a que deve estar atenta, bem como formas

de pedir ajuda;

- Confidências de outras grávidas e recém-mães;

- Os desafios do regresso ao trabalho e da descoberta do seu novo

papel no mundo;

- Um plano de pós-parto;

- E ainda práticas de yoga, com posturas físicas, respiração e meditação.

Margarida Albuquerque é médica com uma formação em Psiquiatria Perinatal e integra atualmente o Departamento de Saúde Mental do Hospital de Cascais, onde está a realizar a especialidade em Psiquiatria. Coordena ainda um projeto da ONG Portuguesa Mundo a Sorrir, de promoção e capacitação em Saúde Mental na Guiné-Bissau.

Gisela Guedes foi mãe em finais de 2018 e é gestora e analista de risco. Dedica-se também à prática de yoga há mais de dez anos, sendo formadora para crianças.