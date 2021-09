A gravidez é um período alimentado por grandes expetativas com a chegada do bebé e o momento do parto.

As Conversas com Barriguinhas vão reunir especialistas em saúde materna e obstetrícia nas próximas sessões online dos dias 14, 16 e 21 de setembro, pelas 17h00, para esclarecer as questões que mais assustam as futuras mamãs quando o assunto é o parto. As inscrições são gratuitas e já se encontram abertas na plataforma.

Parto normal ou cesariana? Quando é recomendado fazer indução do parto? Como diferenciar uma contração verdadeira de uma “falsa”? Quais os sinais do trabalho de parto? O que fazer se rebentar as águas? Dúvidas como estas, muito comuns, principalmente junto das mães de primeira viagem, serão respondidas pelo Enf.º José Portugal, especialista em saúde materna e obstétrica, no próximo dia 14 de setembro.

Ainda nesta sessão, a Enf.ª Gisélia Machado, especialista em saúde materna e obstetrícia, vai ensinar a relaxar os músculos do pavimento pélvico com uma massagem perineal para prevenir lacerações no momento do parto.

A hidratação durante a gravidez será um dos tópicos a abordar na sessão do dia 16 de setembro sob o tema “Benefícios da água mineralizada na gravidez, na amamentação e no alívio das cólicas do bebé”, com o contributo da Enf.ª Célia Pinheiro, enfermeira em pediatria e conselheira em aleitamento materno.

Para os pais que já tiveram a oportunidade de viver a experiência da maternidade/paternidade pela primeira vez, Eva Barros, autora do podcast Muito me Contas, ajudará na missão de explicar a chegada de um irmão. Haverá ainda oportunidade de participar numa aula prática de “Pilates em casa”, com a personal trainer Sandra Sousa.

E porque o pai deve assumir um papel ativo durante a gravidez, parto e pós-parto, no dia 21 de setembro, a Enf.ª Sara Paz, especialista em saúde materna e obstetrícia, vai apoiar os pais a perceberem como podem atuar durante o trabalho de parto e partilhará dicas práticas sobre o que fazer para tornar esse momento mais acolhedor.

Esta sessão vai contar ainda com a presença da Enf.ª Davina Ferreira, especialista em saúde materna e obstétrica, para explicar “Contacto pele a pele entre mãe e bebé: porque é tão importante para o vínculo afetivo?”.

Nestas sessões, os pais vão ficar também a perceber tudo sobre as duas fontes de células estaminais do sangue do cordão umbilical e a sua utilidade no tratamento de mais de 80 doenças. Para esclarecer as dúvidas mais comuns sobre o processo de guardar ou doar estas células, estará presente um especialista em células estaminais da Crioestaminal.