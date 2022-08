Durante o mês de agosto a BebéVida vai realizar quatro workshops direccionados para futuras mamãs onde estas terão a oportunidade de aprofundar os seus conhecimentos sobre diversos temas relacionados com a maternidade. As diferentes sessões vão ter lugar online e vão contar com a participação de convidados especializados no tema a abordar. Eis o programa das sessões:

19 de agosto: Experiência de parto positiva, com a enfermeira Raquel Silva (12:00) e Células Estaminais, com o apoio do Lusíadas Knowledge Center (19:00)

25 de agosto: Aula de yoga promovida pela Academia Mamãs Sem Dúvidas (10:00)

26 de agosto: Mitos sobre a amamentação, com a enfermeira Cátia Costa (21:00)

31 de agosto: Sinais de alerta no recém-nascido, com a enfermeira Sónia Patrício (16:30)

Todos os workshops terão a duração de uma hora e serão realizados online. Apesar de serem totalmente gratuitos, os participantes interessados devem proceder à sua inscrição obrigatória aqui.

Todas as pessoas que fizerem a sua inscrição devem ainda as seguintes regras: a utilização obrigatória da câmara durante o decorrer da sessão e não proceder à gravação da mesma.