O hipotiroidismo não tratado durante a gravidez aumenta o risco de complicações obstétricas incluindo a hipertensão arterial e a placenta abrupta (deslocamento prematuro de placenta normal/inserida). A hipertensão arterial pode aumentar a incidência de recém-nascidos com baixo peso ao nascer e de parto prematuro. Em situações extremas, pode ocorrer morte fetal intra-uterina. Há descrição de maior incidência de malformações fetais, que embora raras podem acontecer, nomeadamente fissura anal, comunicação intra-auricular cardíaca, palato pequeno, polidactilia (dedos das mãos ou dos pés a mais) e atrésia biliar (falta de formação de canais biliares).

O défice de hormonas tiroideias in útero pode ter repercussões importantes no desenvolvimento neurológico fetal, com manifestações tardias. As repercussões a longo prazo para a criança incluem atraso cognitivo, dificuldades de aprendizagem e na fala.

O diagnóstico é simples e feito com o doseamento das hormonas tiroideias no sangue, seguindo-se, se necessário, a realização de uma ecografia que dada ser isenta de radiação, não tem qualquer malefício para o feto.

A elevação de TSH (hormona estimuladora da tiróide) sérico confirma o diagnóstico de hipotiroidismo primário.

O tratamento de escolha corresponde à levotiroxina, a hormona da tiroide T4, um fármaco que deve ser tomado em jejum, pelo menos 30 minutos antes do pequeno-almoço, de forma a que os alimentos não interfiram com a sua absorção.

Apesar de não existir, até ao momento, consenso para o rastreio universal da disfunção tiroideia na mulher grávida ou em mulheres em idade fértil, recomenda-se a sua realização, especialmente em mulheres de maior risco para desenvolver hipotiroidismo como por exemplo, mulheres com antecedentes de disfunção tiroideia, de irradiação cervical, com anticorpos tiroideus positivos, diabéticas tipo 1 ou com outra doença auto-imune.

As mulheres diagnosticadas com hipotiroidismo previamente à gestação, devem ser aconselhadas a optimizar o controlo da sua doença antes de qualquer tentativa de gravidez.

Durante a gravidez, o ajuste da dose de levotiroxina deverá ser o mais rápido e rigoroso possível obrigando a uma vigilância apertada da função tiroideia.

Um artigo da médica Sara Correia, especialista em Endocrinologia.

No âmbito da 12ª Semana Internacional de Conscientização da Tiroide, que se assinala entre 25 e 31 de maio de 2020 e do Dia Mundial da Tiroide (25 de maio) a Thyroid Federation International (TFI), que em Portugal é liderada pela Associação das Doenças da Tiroide (ADTI), escolheu como tema deste ano os distúrbios da tiroide na mãe e no bebé.