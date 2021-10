A descoberta de uma gravidez é sempre um momento em que passam muitas coisas pela mente da mulher, nomeadamente uma mistura de alegria com medo de um futuro desconhecido.

Para acompanhar as futuras mamãs nesta etapa tão importante das suas vidas e responder a todos os seus receios, a Mamãs e Bebés organizou uma MasterClass, que irá decorrer no dia 25 de outubro, às 18h00, em formato online e totalmente gratuita.

Quando a mulher descobre que está grávida, surgem de imediato várias questões, como qual o momento em que se deve iniciar a vigilância materno-fetal em contexto hospitalar e circuito, quais os timings corretos para a realização dos exames de cada trimestre, e até dúvidas relacionadas com a mala de maternidade.

Por isso, na primeira parte da sessão, Andreia Batista, Enfermeira Especializada em Saúde Materna e Obstétrica, sob o tema “Estou grávida, e agora? 40 semanas de compromisso!”, irá esclarecer todas as participantes.

Na segunda parte da Masterclass, “Alimentação antes e depois da gravidez”, a Nutricionista Maria Rita Paulo irá ajudar as futuras mamãs a saberem quais os nutrientes que não podem faltar na sua própria alimentação, além de apresentar a função de cada nutriente e a sua importância no desenvolvimento do bebé.

Assim, as grávidas descobrirão quais os alimentos em que podem encontrar os melhores nutrientes e como os podem inserir na sua rotina alimentar.