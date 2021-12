O novo ano começa com um convite dirigido aos futuros pais. Nos dias 3, 4, 5, 6 e 7 de janeiro, às 18h00, a Academia Mamãs Sem Dúvidas realiza um novo ciclo temático, composto por cinco sessões online, dedicado aos primeiros dias do bebé. O objetivo passa por informar e preparar os casais para a chegada do seu bebé.

Cada aula terá uma temática específica, sendo conduzida por um especialista convidado que, no final de cada sessão, esclarecerá todas as dúvidas dos participantes.

A primeira de cinco aulas realiza-se no dia 3 de janeiro com a Enfermeira Alice Araújo, especialista em saúde materna e obstetrícia e fundadora do projeto Momentos de Ternura, para falar sobre a preparação para a amamentação, deixando conselhos a todas as futuras mamãs presentes.

No dia seguinte será a vez da Enfermeira Teresa Coutinho, especialista em saúde materna e obstetrícia, abordar e esclarecer um tema crucial e indispensável na chegada do recém-nascido: as cólicas.

No dia 5 de janeiro, a sessão será centrada no banho do bebé, contando com o contributo da Enfermeira Olga Domingues, também especialista em saúde materna e obstetrícia, que vai partilhar os cuidados que devem ser tidos nesta situação que requer especial atenção.

Por sua vez, as sessões de 6 e 7 de janeiro serão guiadas pela Enfermeira Sónia Patrício, especialista em saúde materna e obstetrícia, para abordar os sinais de alerta no recém-nascido, no primeiro dia, e os vários tipos de choro do bebé, no segundo dia.

A participação nas sessões é totalmente gratuita, ainda que a inscrição seja obrigatória. Os futuros pais podem inscrever-se nas aulas que desejarem.