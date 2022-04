A importância de antecipar este encontro numa consulta pré-natal e os assuntos mais abordados com os futuros pais são os temas dos próximos eventos online das Conversas com Barriguinhas, nos dias 5, 7, 12 e 14 de abril, pelas 17:00. As inscrições gratuitas estão disponíveis na plataforma.

A consulta pré-natal de pediatria, que muitos pais ainda desconhecem, é uma oportunidade para o casal se preparar para a parentalidade e esclarecer as suas dúvidas.

No dia 5 de abril, Susana Nobre, pediatra, vai explicar tudo o que é feito nesta consulta, que se aconselha realizar entre as 32 e as 36 semanas de gestação.

Já Núria Durães, enfermeira especialista em saúde materna e obstetrícia, vai partilhar recomendações sobre a muda da fralda do bebé e a prevenção de assaduras, uma das questões que leva à antecipação desta conversa com o pediatra.

O sono do bebé, a amamentação, a ida para a maternidade, o transporte em segurança e a gestão de ansiedade são outros dos temas que geram dúvidas na reta final da gravidez.

No dia 7 de abril, os pais vão contar com o aconselhamento da enfermeira Clara Aires, especialista em saúde materna e obstetrícia, sobre estratégias de relaxamento para acalmar o bebé, e com o contributo da enfermeira Claúdia Xavier, especialista em saúde infantil e pediatria e conselheira em aleitamento materno, para abordar a questão “Amamentar: sim ou não?”.

Os cuidados da boca no recém-nascido até aos primeiros dentes vão ser explicados por Inês Guerra Pereira, médica dentista e autora do blog Dente a Dente, no dia 12 de abril. Queila Guedes, enfermeira especialista em saúde materna e obstétrica, vai, por sua vez, esclarecer quando e como é recomendado preparar a mala da maternidade.

Já no dia 14 de abril, Teresa Coutinho, enfermeira especialista em saúde materna e obstetrícia, responde à questão “O bebé já nasceu. E agora?”, e a psicóloga clínica Inês Prior vai partilhar dicas sobre como gerir a ansiedade durante o período de gestação.

As sessões online das Conversas com Barriguinhas realizam-se todas as semanas e têm como objetivo ajudar as grávidas e os casais portugueses a preparar a chegada do seu bebé, a partir do conforto das suas casas.