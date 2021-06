A chegada de um bebé traz consigo uma mistura de emoções, privação de sono, novas responsabilidades, insegurança e os famosos instintos maternais.

Este é um período de grandes transformações na vida da mulher, que precisa não só de entender as necessidades do seu bebé, como também de lidar com as suas transformações e novas ânsias.

Assim, com o intuito de ajudar a esclarecer algumas preocupações dos novos pais, a Mamãs e Bebés vai lançar uma MasterClass já no próximo dia 8 de junho, entre as 18h00 e as 19h00. A sessão será online e totalmente gratuita para todas as futuras mães.

“Da barriga para o colo: as necessidades do bebé e da mãe”, o mote da primeira parte da MasterClass, conta com a participação de Cátia Godinho, enfermeira e mãe de 5 filhos, que irá abordar as questões emocionais associadas ao pós-parto, uma fase tão maravilhosa, mas também muito desafiante.

A verdade é que não é apenas o bebé que tem necessidades, as recém-mamãs também terão de saber como lidar com o desenvolvimento emocional do seu filho, as dificuldades e toda a mulher que existe para além da mãe.

Na segunda parte da sessão, “A importância da alimentação do bebé nos primeiros 1000 dias de vida”, a nutricionista Carla Gomes abordará o conceito de “Programação Fetal” e explicará de que forma a alimentação do bebé durante estes dias afeta a sua saúde futura.

Por fim, a iniciativa contará também com a presença de mães que darão o seu testemunho em relação a todas estas questões do pós-parto.