A perda de desejo, bem como, as dificuldades em ter momentos íntimos são algumas das razões mais comuns pelas quais o prazer sexual deixa de ocupar um papel prioritário na vida de muitas mulheres.

De facto, 51% ainda não têm vontade de fazer sexo um ano depois de se tornarem mães (McDonald, E., Woolhouse, H., & Brown, S. J. (2015). Consultation about Sexual Health Issues in the Year after Childbirth: A Cohort Study.)

É por isso que a Satisfyer, marca de bem-estar sexual, quer apoiar a reconciliação de milhões de mulheres com os seus corpos e a sua sexualidade, oferecendo um mundo de possibilidades de prazer e autoexploração, sozinha ou acompanhada.

A Satisfyer recomenda que se preste especial atenção aos seguintes 4 produtos para despertar a sexualidade e celebrar a maternidade com orgasmos.

Função de calor para aumentar o prazer

Hot Lover créditos: Satisfyer

Este eficaz vibrador é um dos últimos lançamentos da Satisfyer. Integra uma pega, com uma ponta ergonomicamente curva, que acaricia o ponto G, juntamente com um estimulador do clitóris.

Os dois motores podem ser controlados através do painel de controlo do dispositivo ou através da aplicação Satisfyer Connect, que também oferece uma variedade de padrões de vibração e formas de sentir prazer.

Além disso, a pega do Hot Lover pode ser aquecida até 39º graus, o que aumenta exponencialmente a sensação.

Para um prazer mais subtil

Satisfyer Sexy Secret créditos: Satisfyer

Este é um dispositivo que se prende confortavelmente e discretamente à sua roupa interior. O vibrador é colocado diretamente sobre o clítoris e permite-lhe sentir uma vibração particularmente intensa.

É controlado a partir da aplicação e, graças à sua discrição, permite-lhe experimentar o prazer nos momentos do dia a dia. Uma fórmula original para acrescentar sensualidade à vida quotidiana, quer esteja a dar prazer a si própria ou a dar o controlo ao seu parceiro.

Para reforço do pavimento pélvico

Satisfyer V Balls créditos: Satisfyer

Este conjunto de bolas chinesas da Satisfyer inclui três modelos para que se possa alterar gradualmente o peso. Ao reforçar o pavimento pélvico, todas as sensações durante o sexo serão também intensificadas. Além disso, este "pacote de treino de orgasmo" pode ser facilmente integrado na sua vida diária em apenas 15 minutos por dia.

Muitos especialistas recomendam a sua utilização para mulheres que acabaram de dar à luz, contudo, cada caso é um caso e deve ser acompanhado por um médico.

"Efeito Satisfyer" na sua forma mais pura

Curvy 3+ créditos: Satisfyer

Um dos produtos mais populares da Satisfyer, combina a famosa tecnologia Air-Pulse com vibrações intensas. Com vários programas para definir o ritmo, este dispositivo pode também ser ligado à aplicação Satisfyer Connect para descobrir programas de outros utilizadores ou ligá-lo à lista de reprodução Spotify de modo a vibrar ao ritmo da sua música favorita. É também à prova de água, para que possa relaxar no banho.