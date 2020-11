5 coisas a considerar quando comprar um pijama para o seu filho

A pele sensível das crianças requer cuidados acrescidos e nem todos os tecidos se adequam à epiderme dos mais pequenos. Ao adquirir pijamas para o seu filho e/ou para oferecer a outras crianças, sobrinhos, afilhados ou filhos de amigos, tenha uma série de fatores em conta. No caso dos bebés, as precauções devem ser acrescidas, alertam dermatologistas e pediatras. Os tecidos naturais, que permitem à pele respirar melhor, devem figurar sempre no topo da lista.

No caso de pretender oferecer um pijama a uma criança, tenha também os seguintes cinco fatores em conta.

1. Evite os pijamas estampados, sobretudo os que integram desenhos plastificados. Muitas vezes, os produtos químicos usados na impressão dos tecidos podem causar problemas cutâneos, sobretudo quando são produzidos em países subdesenvolvidos em condições precárias.

2. Verifique se as peças de roupa têm a etiqueta Öko-Tex ou o rótulo ecológico europeu. Segundo a Deco, associação portuguesa de defesa do consumidor, estes dois símbolos ecológicos garantem a ausência de substâncias nocivas no vestuário.

3. Tenha em atenção a epiderme da criança. Se o seu filho tiver uma pele atópica, não facilite. "Essa situação obriga a cuidados específicos e ao uso de pijamas 100% de algodão", aconselhou já publicamente Manuela Cochito, dematologista.

4. Evite sobreaquecer as crianças pequenas enquanto dormem. A explicação é simples. "Devido à dificuldade de regulação térmica por imaturidade da sua pele, que pode causar hipo ou hipertermias durante o sono", alerta ainda esta dermatologista.

5. Se a criança tende a transpirar muito durante a noite, o que tende a acontecer nas noites em que as casas são sobreaquecidas, é desaconselhada a compra de pijamas em tecidos sintéticos, alertam ainda dermatologistas e pediatras.