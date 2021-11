Com roupa para crianças entre os 0 e os 14 anos, inspirada e produzida inteiramente em solo nacional, a marca portuguesa Maria Gorda lança The Greatest Sense of Time, a sua nova coleção de AW21, repleta de peças práticas para as aventuras do dia a dia e que incentiva as crianças a viverem devagar, a sonharem mais e a criarem as suas melhores memórias de infância, guardando-as com carinho, como uma manta de retalhos que se teima em preservar.

Na nostalgia latente de uma vida em tons sépia, The Greatest Sense of Time transporta para uma atmosfera onde o cheiro da terra molhada se confunde com o doce aroma do bolo da avó e em que o calor da lareira e o som das histórias contadas pelo avô envolvem o ambiente.

Abraçando o conceito do slowliving, Maria Gorda ensina aos mais jovens a importância de aproveitar o presente e de desfrutar dos dias vividos sem pressa, em que o tempo não custa a passar, mas que, com toda a certeza, passa lento.

Inspirada pelas recordações de infância felizes, a coleção incentiva ainda a aprender com os ensinamentos passados de geração em geração e com as tradições familiares que dão lugar a novas aventuras.

Destinada a ambos os sexos desde os 0 meses – com maior foco entre os 6 e os 14 anos – a coleção outono/inverno 2021 apresenta uma vasta diversidade de modelos femininos, como vestidos de cortes simples, macacos, jardineiras, saias curtas e compridas, mas também algumas peças unissexo como calças, sweatshirts e camisas de carapuço.

Adicionalmente, para além de cores lisas – onde predominam os castanhos, beges e laranjas – é também possível encontrar nesta coleção inúmeros padrões, sempre ligados à natureza e às brincadeiras ao ar livre, de que é exemplo o animal print que será uma tendência da estação.

Com o objetivo de atender à qualidade exigida pelos clientes, esta coleção é mais uma vez confecionada com os melhores tecidos, padrões originais e os cortes mais atuais, aplicados a roupa confortável e descontraída.

Assim, The Greatest Sense of Time é uma coleção que enaltece a beleza do lado mais simples da vida, incentivando as crianças a brincarem ao ar-livre e a explorarem o seu potencial sem medos.

Ciente de que são as memórias felizes – despertadas por um cheiro, uma música, uma sensação – que os lembrará de quem são, Maria Gorda desafia os mais novos a alimentarem a sua curiosidade e acreditarem que podem ser tudo o que desejarem, relembrando a importância dos momentos lúdicos e de afeto no desenvolvimento infantil.

Inspirada e produzida nacionalmente, a coleção The Greatest Sense of Time, estará disponível na loja física e online da marca com PVP’s entre os 26,50€ e os 44,50€ para inspirar as novas gerações a viver e desfrutar dos pequenos momentos.