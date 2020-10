Disfarces divertidos e para todas as idades

Chegou o dia mais assustador do ano e com ele os disfarces mais desejados para criar momentos mágicos em família.

Dos morcegos aos esqueletos, passando pelas abóboras, sem esquecer os disfarces dos super-heróis mais procurados e das personagens mais conhecidas, como por exemplo, Batman, as crianças adoram uma boa fantasia para pregar sustos.

Encontre estas e outras sugestões nas lojas físicas e online da H&M.

E para ter o disfarce mais assustador do ano não precisa de gastar muito, pois a marca tem opções desde os 9,99 euros. Além disso, os pijamas e homewear alusivos ao Halloween, com detalhes divertidos e confortáveis, podem ser usados o ano inteiro.

Jogos e decorações sustentáveis para celebrar o Halloween em casa

Podemos estar a viver tempos diferentes que nos pedem para ficar mais em casa mas isso não será impeditivo para passar uma noite das bruxas igualmente assustadora e divertida, e criar boas memórias em família.

Vamos começar pela decoração. E que tal uns fantasmas para pendurar ao longo da casa? Só é preciso algodão e cartolina preta.

Reúna rolos de papel higiénico e, com uma dose de muita imaginação, pinte-os e decore-os com personagens de meter medo ao susto, como vampiros ou monstros. Depois, espalhe-os pela casa.

Tirar uma foto em família com os seus disfarces, ao estilo Photo Booth é super fácil. Basta arranjar um lençol branco, prendê-lo na parede (com um pouco de fita-cola nas pontas), decorá-lo com elementos divertidos alusivos ao Halloween, e já está.

Mas a noite ainda não terminou! E que tal uns jogos feitos com os materiais que temos em casa? Vai tornar o serão ainda mais inesquecível.

Sugerimos um jogo do galo com um twist, mais apropriado à data em questão. Pinte seis pedras, umas de verde (com cara de Frankenstein) e outras de laranja (abóboras).

Com estes artigos cheios de estilo, decorações sustentáveis e jogos em família, vai ser um Halloween mágico.