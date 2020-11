Estar à mesa é mais do que o ato alimentar, como nos explica Joana Andrade Nunes, do blogue “Camomila Limão”. Mãe de duas crianças, Joana conhece o trabalho insistente que é educar para as refeições. Dois exemplos: não apoiar os cotovelos na mesa e saber pedir licença.

"Meninos, cotovelos na mesa não!" Esta foi, talvez, uma das frases mais repetidas cá em casa durante os primeiros anos dos meus filhos. Apoiar os cotovelos na mesa é considerado falta de educação por potenciar a adoção de uma postura incorreta (deselegante e desrespeitosa). Por outro lado, ao colocar os cotovelos na mesa, facilmente sujará as mangas da roupa aquando da degustação da refeição. Por isso, como tantas vezes repeti aos meus filhos, os cotovelos nunca se apoiam na mesa. Os cotovelos devem permanecer no colo. Ocasionalmente, é permitido apoiar os pulsos na mesa, mas, jamais, os cotovelos. "Com licença, posso levantar-me?" Pedir licença para se ausentar da mesa é uma regra basilar que todos, incluindo os mais novos – devem respeitar. Incentive os seus filhos a pedir licença para se ausentarem da mesa quando necessário. A hora da refeição não cumpre, apenas, a função básica de nos alimentar. É um momento em família que deve ser aproveitado para reforçar os laços familiares. Como tal, incentive a criança a partilhar as suas experiências durante a refeição - em vez de comer rapidamente para se poder ausentar - aproveitando para desfrutar de tempo de qualidade entre familiares e amigos. Sempre que a refeição estiver, claramente, a terminar, incentive a criança a pedir licença aos pais (ou ao adulto de referência na ocasião). Com resiliência e paciência, os nossos filhos aprenderão a comportar-se, devidamente, de acordo com o ambiente em questão deixando-nos seguros de que fizemos um bom trabalho enquanto educadores.