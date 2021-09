Vamos ensinar-te a como fazer um porta-canetas em forma de gato. É perfeito para entusiasmar os mais novos para este regresso às aulas e organizar o seu espaço de estudo!

Para além de divertido de fazer, é uma boa forma de reciclar os rolos de papéis.

Vais precisar de:

Quatro rolos de papel;

Cartolinas Ambar School;

Marcadores;

Tesoura;

Lápis;

Cola.

Passo a passo:

1. Começa a desenhar numa cartolina a cabeça, o rabo e as patas do gato. Com um marcador desenha os olhos, nariz e a boca na cabeça do gato e recorta.

2. De seguida, recorta tiras finas de cartolina para fazeres os bigodes do gato e cola-os.

3. Corta dois pedaços de cartolina de uma cor e dois pedaços de outra cor para cobrires os quatro rolos de papel. De seguida, envolve os rolos de papel nas cartolinas e cola.

4. Agora, junta os quatros rolos de papel e cola-os.

5. Cola a cabeça do gato no primeiro rolo, as patas no segundo e no último rolo e o rabo na parte de trás do último rolo.

6. Por fim, levanta o porta-canetas, corta círculos de cartolina e cola-os para fazer o fundo.

E já está! Uma atividade super divertida para fazer com os mais pequenos que ajuda a manter o seu material escolar organizado.

Queremos ver as tuas peças de arte! Envia uma mensagem para o Instagram da ambar e partilha connosco as tuas obras finais.