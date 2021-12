A época natalícia chegou e há algo que não pode faltar na tua decoração de Natal: uma grinalda! Este DYI é uma divertida atividade para fazer com as crianças este Natal!

Vais precisar de:

- Prato de cartão

- Cartolina

- Tesoura

- Cola

- Fio

Passo a passo:

1. Começa por recortar o interior do prato de papel. Corta tiras de cartolina nas cores verde e verde escuro.

2. Enrola as tiras de cartolina à volta do prato e cola as extremidades. Depois de secas, corta pequenos triângulos nas extremidades.

3. Corta círculos de cartolina de várias cores e cola para decorares a tua grinalda.

4. Acrescenta um fio e estás pronto para pendurar a tua grinalda na porta.

Queremos ver as tuas peças de arte! Envia uma mensagem para o Instagram da ambar e partilha connosco as tuas obras finais.