Não gosta de ver bonecos ou cores aguerridas na roupa do seu bebé e prefere os looks monocromáticos que estão sempre na moda? Então a coleção Baby Exclusive de qualidade Premium (apenas disponível online) é a mais indicada para si.

Nas cores tendência e com design único, estas peças trazem um lado mais fashion ao guarda roupa do bebé durante o outono-inverno.

Para além dos conjuntos de camisola e calças em lã e macacões em malha de algodão, poderá ainda encontrar jardineiras em malha jacquard e leggings, sem esquecer os vestidos com gola, que estão tanto na moda, assim como peças com o pormenor do folho, indispensável nos looks da estação.

créditos: H&M

Esta coleção é indicada para os pais que seguem as tendências da moda e que gostam de peças únicas, com uma qualidade superior e maior durabilidade.

créditos: H&M

E para completar o look, os acessórios não podiam faltar à festa.

As botinhas e as toucas em mistura de lã e as meias em cores a condizer com os coordenados vão deixá-los ainda mais quentinhos, sem perderem o estilo.