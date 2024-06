Acaba de chegar ao mercado o carrinho de bebé Fame da Maxi-Cosi. É um exemplo de design futurista e icónico, proporcionando um conforto luxuoso para o bebé e para os pais.

Este carrinho, intemporal e cuidadosamente elaborado, inclui detalhes premium, uma estética moderna e características inovadoras, assegurando durabilidade e uma experiência de transporte pioneira para as famílias.

Todos os detalhes pensados

A alcofa Fame foi desenvolvida para oferecer um conforto excepcional ao recém-nascido. Com um design amplo e espaçoso, apresenta um colchão de espuma viscoelástica reversível e respirável, além de uma janela de ventilação que mantém a temperatura do bebé confortável, garantindo um sono tranquilo.

O SoothingSlope integrado permite elevar suavemente o bebé para uma posição inclinada com apenas uma fivela, minimizando o refluxo. A alcofa ajustável Close2Me pode ser elevada ou abaixada, garantindo que os pais, independentemente da sua altura, possam cuidar do bebé sem esforço.

Destaques do Fame da Maxi-Cosi Design futurista e icónico: Estética moderna e intemporal, com detalhes premium.

Estética moderna e intemporal, com detalhes premium. Conforto luxuoso: Alcofa com colchão de espuma viscoelástica e ventilação ClimaFlow.

Alcofa com colchão de espuma viscoelástica e ventilação ClimaFlow. Inovação e segurança: Sistema LumiRide com iluminação LED e suspensão CosiCruise.

Sistema LumiRide com iluminação LED e suspensão CosiCruise. Sistema SlideTech®: Cadeiras auto 360 Pro deslizantes, fácil instalação e remoção. Mais informações aqui.

À medida que o bebé cresce e começa a usar a cadeira do carrinho, o conforto superior é mantido. A cadeira possui espuma viscoelástica HD ultra acolchoada, proporcionando uma viagem suave e agradável. Com três posições de reclinação, o assento permite que o bebé se deite em ambas as direções, oferecendo uma posição de sono extremamente confortável.

O encosto, feito de uma malha ClimaFlow de alto desempenho, maximiza a ventilação e ajuda a regular a temperatura do bebé nos dias mais quentes. O arnês de abertura fácil e o fecho magnético de 5 pontos tornam a instalação rápida e descomplicada, facilitando a vida dos pais.

A estrutura do Fame é inovadora e apresenta acabamentos de alta qualidade. O sistema LumiRide com iluminação LED integrada garante segurança e visibilidade em áreas escuras e caminhos pouco iluminados. Além disso, se precisar de carregar o telemóvel enquanto passeia, pode ligá-lo ao powerbank do Fame e carregá-lo em qualquer lugar.

A suspensão CosiCruise assegura uma condução suave em todas as aventuras. Quando é necessário guardar o carrinho, o mecanismo compacto e fácil de fechar permite fechá-lo com o assento em qualquer direção, tornando a vida dos pais mais simples.

Desenhado para integrar a cadeira auto para bebés da Maxi-Cosi, o Fame é compatível com a tecnologia SlideTech®. As cadeiras auto 360 Pro, equipadas com tecnologia deslizante, encaixam-se perfeitamente na estrutura do Fame, simplificando a instalação e remoção do bebé do carro. Este sistema inovador elimina dores nas costas e dificuldades comuns na instalação, permitindo que explore o mundo com o seu bebé desde o nascimento até aos 4 anos de idade (22 kg).

O carrinho de bebé Fame da Maxi-Cosi é uma verdadeira inovação em design e funcionalidade. Com conforto luxuoso, características inovadoras e estética moderna, é a escolha perfeita para pais que procuram o melhor para os seus bebés. O Fame transporta as famílias para o futuro, proporcionando uma experiência de transporte sem igual.

Veja o vídeo