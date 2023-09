Na preparação para a chegada de um bebé são muitas as coisas em que pensar, e planear, e algumas delas podem ser verdadeiros desafios, como saber quais são as melhores fraldas.

A pensar no seu descanso e cuidado e bem-estar do seu bebé a Auchan tem disponíveis fraldas que reúnem as características mais importantes para os pais como a absorção, a ajustabilidade, textura e suavidade. As gamas Fraldas Regulares Auchan Baby e Fraldas Auchan Baby Sensitive Ecológicas cumprem todos requisitos e ajudarão o bebé a sentir-se cómodo e protegido.

Fraldas Regulares Auchan Baby

Estas fraldas garantem o conforto e proteção para o bebé até 12h. Com uma espessura fina e suave possuem canais de absorção, uma tecnologia avançada que permite uma melhor absorção do xixi, evitando irritação e assadura da pele.

Além disso também são ergonómicas, adaptam-se ao corpo e movimento do bebé sem nunca perder a sua capacidade de absorção, seja num dia mais agitado ou calmo. Têm ainda na sua composição um sistema de barreiras antifugas. Também existe a opção fraldas-cuecas fáceis de vestir. Assim, as noites dos papás podem também ser descansadas sem a preocupação que o xixi da noite possa ter molhado a cama e o bebé.

Também a pensar na segurança do seu bebé as Fraldas Regulares Auchan Baby têm 0% de perfume evitando o risco de alergias e erupções cutâneas e, além disso, têm certificação Oeko-Tex, um selo de qualidade e confiança.

Existem diversos tamanhos, do 1 ao 6, e pacotes com diferentes quantidades que pode ir das 20 às 120 unidades, para se adaptar às suas necessidades. As embalagens também tendem a ser mais sustentáveis contendo pelo menos 30% de plástico reciclado.

Fraldas Auchan Baby Sensitive Ecológicas

Esta é uma gama que combina proteção, eficácia e segurança. As fraldas Auchan Baby Sensitive Ecológicas são compostas por fibras de celulose certificadas FSC o que as torna mais sustentáveis do que as de fibra sintética, e são branqueadas sem cloro, tornando-as ainda mais livres de químicos que possam ser prejudiciais para a pele do seu bebé.

À semelhança da gama Fraldas Regulares Auchan Baby também têm a tecnologia de canais de absorção garantindo que o bebé fica com a pele seca e se sinta confortável durante 12h.

Sendo esta uma gama ecológica, com certificação Ecolabel, a camada de contacto com a pele é de origem natural, envolvendo o bebé num ninho de suavidade com 0% de perfume, loção e corantes. As embalagens são 100% em papel reciclável.

Seja para o dia-a-dia, para um passeio com os avós ou um dia de escola estas são ótimas soluções que se adaptam ao momento do seu bebé garantindo o seu conforto e comodidade. Desde o dia zero ao dia em que se despendem das fraldas, o Auchan está sempre presente.

