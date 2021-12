A BebéVida, laboratório de tecidos e células estaminais, tem novos workshops online preparados para a primeira quinzena de dezembro, destinados às famílias que se preparam para a chegada do seu bebé. As sessões são totalmente gratuitas e as inscrições podem ser feitas online.

Todos os meses a BebéVida tem realizado vários workshops relacionados com o universo da maternidade, conduzidos por especialistas convidados, e dezembro não é exceção.

No dia 10, entre as 19h00 e as 20h00, decorre o workshop “Como aprender a distinguir os diferentes tipos de choro do bebé”, com a intervenção da Enfermeira Carmen Pacheco, especialista em saúde materna e obstetrícia, que vai ajudar a entender as diferenças entre os vários choros do bebé.

Por sua vez, no dia 15 de dezembro, entre as 18h00 e as 19h00, realiza-se a sessão dedicada ao tema “Exterogestação: os primeiros 3 meses de vida do bebé”, com a Enfermeira Telma Cabral, também especialista em saúde materna e obstetrícia, que vai explicar como podem as mamãs e os papás reproduzir o ambiente uterino após o nascimento do bebé.

Ainda durante as duas primeiras semanas de dezembro, a BebéVida vai promover por todo o país várias experiências “Eco My Baby”, sessões de ecografias 3D/4D que se destinam a grávidas a partir das 17 semanas de gestação, em cidades como: Évora (dia 9), Valongo (dia 9), Lisboa – Benfica (dia 11) e Centro Comercial Vasco da Gama (dia 12), Vila Real e Vila do Conde (dias 13 e 14, respetivamente).