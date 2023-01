O leite materno, ou na sua ausência, a fórmula láctea, é o alimento ideal para cobrir as necessidades nutricionais do lactente, sendo recomendado o aleitamento materno exclusivo durante os primeiros 6 meses de vida. Mas sobre o leite materno falaremos noutros vídeos!

O período em que decorre a introdução de outros alimentos na dieta do lactente, para além do leite (materno ou fórmula infantil), denomina-se diversificação alimentar. A diversificação alimentar constitui um momento importante no crescimento da criança e tem impacto direto na saúde futura. O seu inicio está recomendado entre os 4 e os 6 meses de vida.

A mensagem principal deste vídeo é transmitir que não há regras rígidas relativamente à introdução destes alimentos. Está completamente fora de moda ter definidos quase de forma matemática quais os alimentos a introduzir na dieta – essa introdução depende mais das tradições da família, alimentos da época e cultura do país, do que de regras cientificas. Assim sendo, podemos dar algumas orientações, para ajudar os pais nesta etapa de modo a não começar tudo ao mesmo tempo, mas são mais orientações do que regras.

Poderíamos resumir assim as recomendações:

Para uma criança europeia saudável, praticamente todos os alimentos podem ser introduzidos, independentemente de história familiar de alergia São exceções o sal, o açúcar, o mel, bebidas açucaradas e infusões O leite de vaca não deve ser usado antes dos 12 meses

Além de uma alimentação variada, também é importante a variedade de texturas na diversificação alimentar! Um alimento pode ser experimentado várias vezes e de várias formas, antes de ser aceite pela criança. É uma fase de desenvolvimento da criança e de adaptação dos pais, que não tem que ser uma dor de cabeça!

Um artigo da médica Mariana Capela, pediatra no Hospital Lusíadas Porto.