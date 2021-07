Com a ambição de disponibilizar às famílias propostas mais sustentáveis, a Zippy lança a coleção cápsula “Hello World”, exclusivamente feita em algodão orgânico e pensada para responder às necessidades do primeiro ano de vida do bebé.

Desenhada em Portugal, as novas propostas primam pelos detalhes que proporcionam o máximo conforto e matérias-primas delicadas.

Composta por 14 peças, a nova coleção cápsula da marca apresenta modelos funcionais, práticos e frescos, uma paleta de tons neutros e tranquilizantes, e grafismos com inspiração nórdica:

Desde bodies, calças, casacos, t-shirts, sweaters e vestido, a nova coleção cápsula da Zippy foi pensada para ser utilizada tanto em dias mais quentes como também na transição de estação, que é normalmente acompanhada pelas manhãs e finais de tarde mais frescos.

O novo formato de overall e a forte aposta em conjuntos são as grandes novidades da coleção. Os artigos encontram-se disponíveis nos tamanhos 0/1 aos 9/12 meses, com a sweater e a t-shirt com tamanhos alargados até aos 12/18 meses.

A coleção cápsula “Hello World” encontra-se disponível nas lojas físicas Zippy e no website, com preços de venda recomendados entre os 9,99€ e os 22,99€.

As famílias que visitarem as lojas Zippy poderão transportar as novas peças nos sacos e envelopes de papel reciclado ou no Zy Tote Bag, em algodão.