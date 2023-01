Zulmira Ferreira fez questão de deixar publicamente uma mensagem de apoio à namorada do falecido DJ Eddie Ferrer.

Maria Rocha esteve recentemente no programa 'Goucha' para falar da morte do artista, filho, de Zulmira. Esta sexta-feira, a comentadora do 'Passadeira Vermelha' destacou a entrevista nas stories da sua página de Instagram e disse:

"Esta mulher está e estará no meu coração".

© Instagram