Zulmira Ferreira comentou a ida do filho de José Castelo Branco, Guilherme, ao hospital para visitar Betty Grafstein.

Esta ida ao hospital deu que falar por causa do áudio que foi divulgado da chamada onde Pedro Pico tentava convencer José Castelo Branco a vender a casa de Sintra.

"Se conseguires que o Guilherme vá falar com a Betty e que ela diga que vende a casa, dou-te 30 mil euros", disse Pedro Pico a José Castelo Branco.

Durante o 'Passadeira Vermelha', Zulmira explicou que Guilherme "não foi visitar a Betty antes porque ela não estava em condições de receber [visitas]".

"Ela falou imenso com ele, perguntou pela Constança e disse que gostava imenso de a ver. Tanto que o Guilherme tentou ir lá no dia seguinte mas já não o deixaram", relatou.

De seguida, destacou que "Guilherme esteve sempre acompanhado enquanto esteve com a Betty [com uma médica]", frisando que não falou sobre a casa de Sintra durante a visita.

"Eu ouvi o Guilherme a chorar e a pedir para que o deixem em paz, que o separem deste processo todo. Ele não tem nada a ver com isto, quer ter paz, ele e a família, e está completamente desfeito porque não tem nada a ver com isto e não quer ter nada a ver com este assunto, mesmo. Ele está muito desgastado", acrescentou.

"Ele não se pronuncia. É evidente que ele não se vai pronunciar publicamente, mas está a ajudar o pai, como é óbvio. O Guilherme não quer ser uma figura pública, nunca quis, muito menos agora", disse ainda.