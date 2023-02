A emotiva conversa de Judite Sousa e Daniel Oliveira em mais uma edição do 'Alta Definição' foi um dos assuntos debatidos na emissão da passada segunda-feira, dia 13 de fevereiro, do 'Passadeira Vermelha', da SIC.

Do painel de comentadores fez parte Zulmira Ferreira que, à semelhança de Judite, também perdeu o filho. A companheira de Jesualdo Ferreira, a dada altura, confessou mesmo que falou recentemente com a jornalista.

"É uma dor que não passa, eu estou com a Judite. Eu falei com ela, ela falou comigo. Aliás, não falámos, nós chorámos as duas. Nem sequer conseguimos falar, chorámos", relatou Zulmira.

"Eu sinto que ela ainda não está bem emocionalmente e nem vai estar porque, tal como ela disse, nós ficamos amputados. Existe muita revolta, essencialmente, muita revolta. Eu penso que ela, em determinadas coisas, tem muita razão. Houve um aproveitamento muito grande da morte do André", completou a comentadora.

Importa lembrar que o filho de Judite Sousa, André Sousa Bessa, morreu em junho de 2009. Já o filho de Zulmira Ferreira, o DJ Eddie Ferrer, morreu no passado mês de novembro.

