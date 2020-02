Como seria de esperar, o dia em que trocou as alianças com o seu amor foi marcante e continua muito presente no seu coração, onde ficará para sempre. No entanto, houve um momento especial desse dia único que surpreendeu Zoë Kravitz: o discurso do pai, Lenny Kravitz.

A estrela de 'Big Little Lies' casou-se com Karl Glusman no ano passado e disse que ficou "em lágrimas" com as palavras do pai, como recordou no programa 'The Tonight Show', de Jimmy Fallon.

"Foi engraçado porque eu planeei muito bem o casamento e a única coisa em que realmente não pensei foram nos discursos. Na noite anterior, eu estava do género, acho que provavelmente deveria pedir-lhes para dizerem alguma coisa", começou por partilhar.

"E, no dia seguinte, no casamento, a minha mãe [Lisa Bonet] abriu uma espécie de caderno onde tinha escrito algo bonito", recordou, contando que quando o pai viu o discurso da mãe não quis ficar atrás.

"[Mas o discurso do meu pai] foi lindo. Foi dos mais bonitos que já ouvi. Eu estava a chorar", lembrou.

