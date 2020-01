Zoë Kravitz subiu ao altar com Kar Glusman a 29 de junho de 2019, um mês após oficializarem a relação apenas a dois. A segunda cerimónia obedeceu à mesma discrição e, apesar de contar com todos os amigos e familiares, apenas foi partilhada com os fãs no início deste novo ano.

A filha de Lenny Kravitz decidiu dar as boas-vindas a 2020 com memórias do melhor dia da sua vida e foi pelas redes sociais que deu a conhecer uma série de registos do seu casamento.

Nas imagens é possível ver toda a decoração e o vestido de noiva, uma criação de Alexander Wang.

Confira na galeria.

Leia Também: Eis as primeiras imagens do casamento de Hilary Duff e Matthew Koma