Zena Pacheco publicou esta segunda-feira, dia 22 de agosto, aquilo que logo à partida considerou ser uma "opinião impopular" e está a ser arrasada na Internet.

"Ter autorização para mexer nas partes íntimas mas não ter para mexer no telemóvel não faz sentido", atirou a vencedora do 'Big Brother' no Twitter.

Ao perceber que estas declarações estavam a motivar várias críticas, Zena decidiu fazer um novo tweet a explicar esta sua opinião.

"Acabo de chegar e isto está uma 'mess', pessoal. Vou explicar de novo já que muitos interpretaram mal. Quando eu falo em mexer no telemóvel não estou a falar de ir às conversas e cuscar, porque se for mexer para controlar eu também não concordo com isso", começou por dizer.

"A situação é, se tens confiança para partilhares a tua intimidade com o teu parceiro/a mas que depois já não estás a vontade para que ele/a mexa no telemóvel é porque algo não está certo, das duas uma, ou escondes algo ou então tens medo que ela/e vá cuscar", explicou.

