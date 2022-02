Zé Lopes volta a ter motivos para sorrir no que diz respeito às suas aspirações televisivas. O coordenador de conteúdos do programa 'Em Família' volta a ter oportunidade de saltar para a frente do pequeno ecrã.

Depois de se ter estreado como apresentador no 'Somos Portugal', desafio que correu como esperado, o comunicador vai agora ser um dos repórteres de 'VivaVida' - formato apresentador por Ruben Rua e Helena Coelho.

"Passo por aqui para vos dizer que, daqui a umas horitas, ao meio dia, passam as primeiras reportagens que gravei para o 'VivaVida'. Nunca escondi de ninguém os meus sonhos, os meus objetivos, as minhas ambições, e este sorriso é de profunda felicidade e gratidão pelas oportunidades que me têm sido dadas", realçou Zé Lopes ao anunciar a novidade nas suas redes sociais, antes de o formato ir para o ar durante o fim de semana.

