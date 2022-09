Zé Lopes fez esta sexta-feira, dia 16 de setembro, a sua estreia como apresentador. Tudo aconteceu no 'Última Hora', do 'Big Brother', devido à ausência de Mafalda Castro, que viajou até Madrid.

Nas redes sociais, Zé agradeceu pelo apoio e opinou sobre a sua prestação.

"Estava em pânico com o sentido da responsabilidade. Não queria defraudar as expectativas de quem apostou em mim e queria respeitar todos os concorrentes e os seus familiares.

Queria também distanciar-me do lugar de comentador para o de apresentador, sabendo que é uma linha muito ténue. Mas, acima de tudo, queria honrar-vos a vocês, que me acompanham fielmente e festejam comigo cada passinho que dou. Espero não ter desiludido!

É claro que errei e é claro que tenho muito para evoluir, mas pelo menos hoje durmo feliz, com a certeza de que dei o meu melhor", pode ler-se na legenda de um vídeo com vários momentos do dia passados nos estúdios da TVI.