Zé Lopes esteve hoje no programa 'Dois às 10', na TVI, para falar sobre a sua mudança de vida. O apresentador emagreceu 25 quilos desde que se submeteu a uma cirurgia metabólica.

"Estava com 43 de IMC, é obesidade mórbida", informa o comunicador, notando que quando lhe disseram isto na primeira consulta na clínica ficou assustado.

"Durante muito tempo evitei pesar-me, mas quando vou à clínica e vejo que peso 139 quilos... Foi um choque para todos nós, para os profissionais da clínica e para mim. Não me sentia tão pesado assim", sublinha.

Apesar da intervenção ter sido bastante importante no processo, Zé Lopes garante que os resultados que conseguiu foram fruto de uma mudança de hábitos.

"Quando vejo aqueles valores percebi que tinha mesmo de agir e a cirurgia foi o ponto de partida. Os meus hábitos mudaram todos. Ontem cheguei do norte e fui direto para o ginásio. Não foi a cirurgia que mudou tudo. Foi a cirurgia, a mudança de hábitos, o acompanhamento multidisciplinar de médicos", reflete.

O convidado fez ainda uma confissão, revelando um momento do qual ninguém tinha conhecimento: "No dia em que fui à consulta presencial voltei de comboio para Lisboa e nessa noite chorei muito. Nessa noite estava a ter a real perceção que ia mudar de vida, mas estava a pensar no que é que me fez chegar aqui, como é que estava tão pesado, o que é que me fez destruir a minha saúde".

Leia Também: Zé Lopes volta a impressionar com o antes e depois da perda de peso