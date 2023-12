Zé Lopes partilhou com os seguidores das redes sociais como têm sido cheios de trabalho os seus dias, o que o levou até a brincar com a possibilidade de se mudar de 'malas e bagagens' para a TVI.

O repórter, depois de informar os fãs de alguns dos seus trabalhos neste canal, escreveu: "Bom dia para quem tem maratona hoje. Das 7h às 2h. De dia na redação do 'Dois às 10' e a partir da meia-noite no 'Extra' do 'Big Brother'. Quando vos digo que era mais fácil alugar um quarto na TVI que pagar a renda de minha casa, não duvidem".

Veja abaixo.



© Instagram/Zé Lopes

Leia Também: Zé Lopes diz quem acha que tem possibilidades de vencer o 'Big Brother'