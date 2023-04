Zé Lopes partilhou com os seguidores das redes sociais vários registos do trabalho feito na TVI, como é habitual, e ao fim do dia aproveitou para fazer uma reflexão.

O repórter, numa nova publicação, desabafou sobre a quantidade de coisas que faz, escrevendo: "Sinto que os meus dias têm 72 horas, confesso. Mas valorizo a sorte de ter saúde, uma família e amigos maravilhosos, um trabalho na área que sempre sonhei e a possibilidade de ser livre. Valorizo, acima de tudo, a simplicidade dos dias corridos".

Ora veja:

